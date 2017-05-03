Гриндель: немецкий футбольный союз за то, чтобы в РФПЛ было больше россиян

Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель прокомментировал подписание нового меморандума о сотрудничестве с РФС.
«Какая выгода немцам от меморандума? Мы охотно помогаем и готовы помогать. Очевидно, что от размера страны, от вложений, которые будут произведены в России, мы получим опыт, который поможет развивать собственные программы. Хорошо, когда немецкий футбол становится популярным по всему миру, в том числе, и в России. Это даёт нам экономические преимущества. Мы не рассчитываем на краткосрочный эффект, это долгосрочная работа. Мы делаем ставку на это. Рассчитываем получить положительное воздействие от сотрудничества.
Я не эксперт по российскому футболу. Но мы за то, чтобы в российской лиге было больше россиян, нежели иностранцев. Это будет правильно. В Бундеслиге 50-60 % игроков из Германии, а в АПЛ — 30. Для силы и крепости национальной команды важно, чтобы было много российских игроков в местном чемпионате. Молодым игрокам нужно открыть перспективу, и не были заблокированы бразильцами, другими иностранцами.
Чемпионат мира должен привести к тому, что молодёжь будет приходить в футбол. Очень важно, чтобы в России были подготовленные тренеры, ведь именно они решают, останутся дети в этой стезе или покинут её.
За кого я болею? Знаете, я родился в Гамбурге. В детстве собирал автографы игроков, ходил на тренировки и смотрел на первую команду. Как президент, я должен быть нейтрален, но, когда у «Гамбурга» есть успехи, я радуюсь чуть больше обычного», — передаёт слова Гринделя корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.