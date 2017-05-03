РФПЛ обратилась в ФИФА по поводу использования системы видеоповторов

Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением по поводу заявления «Краснодара» о системе видеоповторов, а также сообщил, что РФПЛ уже обратилась в ФИФА по поводу использования системы в матчах лиги.
«Заявление «Краснодара» о видеоповторах? Это непростая тема. Мы попросили ФИФА использовать те технические средства, которые будут применены на Кубке конфедераций, а далее — на чемпионате мира. Сейчас РФПЛ обратилась с официальным запросом. Нужно понимать, что одна система стоит $ 1,2 млн на стадион, а её эксплуатация — $ 100 тыс. в год. В этом плане лига должна чётко определиться. Попробуем в начале поставить на год на четырёх стадионах. Разговариваем с ФИФА по этому поводу», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
В ноябре Мутко говорил, что РФПЛ нет смысла принимать участие в эксперименте с видеоповторами.