Сёмин: было бы правильно простить ребят за драку в финале Кубка России

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о массовой драке в финальном матче Кубка России с «Уралом», по итогом которой судья Алексей Николаев удалил четырёх игроков. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
«Объяснил ли Ари, что с ним произошло в матче? С обеих сторон случились эмоции. Было бы правильно простить ребят. Финалы всегда получаются боевые и мощные, потому что такие игры многое определяют. А в той ситуации ничего страшного не вижу.
Что касается того, из-за чего на меня кричал президент «Урала» Григорий Иванов, то это тоже нормальная ситуация. Я его уважаю. Один из редких людей, который долго содержит клуб, добивается успеха за свои деньги. Он любит футбол. А ситуации случаются разные. Можно сказать, из-за ничего», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полное эксклюзивное интервью с Юрием Сёминым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.