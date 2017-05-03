Карвахаль из-за травмы пропустит три-четыре недели

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль выбыл из строя на срок от трёх до четырёх недель из-за травмы, полученной в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), сообщает AS. У 25-летнего футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия второй степени.
Карвахаль в конце первого тайма вступил в верховое единоборство с полузащитником «матрасников» Саулем, после которого неудачно приземлился и был заменён.
Таким образом, Карвахаль пропустит ответную игру с «Атлетико» и почти наверняка последние туры Примеры.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня, и Карвахаль может вернуться в строй к этому времени, если «сливочные» попадут туда.