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«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги Европы
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В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Аякс» в Амстердаме разгромил со счётом 4:1 «Лион».

Голландская команда вышла вперёд на 25-й минуте — точным ударом отметился Бертран Траоре. На 34-й минуте Каспер Дольберг удвоил преимущество хозяев поля. В начале второго тайма Амин Юнес сделал счёт 3:0. На 66-й минуте один мяч у французской команды отыграл Матьё Вальбуэна. Тем не менее пять минут спустя Траоре оформил дубль.

Ответная игра между «Лионом» и «Аяксом» состоится во Франции 11 мая.

В другом полуфинале завтра встретятся «Сельта» и «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
03 мая 2017, среда. 19:45 МСК