«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Аякс» в Амстердаме разгромил со счётом 4:1 «Лион».

Голландская команда вышла вперёд на 25-й минуте — точным ударом отметился Бертран Траоре. На 34-й минуте Каспер Дольберг удвоил преимущество хозяев поля. В начале второго тайма Амин Юнес сделал счёт 3:0. На 66-й минуте один мяч у французской команды отыграл Матьё Вальбуэна. Тем не менее пять минут спустя Траоре оформил дубль.

Ответная игра между «Лионом» и «Аяксом» состоится во Франции 11 мая.

В другом полуфинале завтра встретятся «Сельта» и «Манчестер Юнайтед».