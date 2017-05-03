Л. Рапопорт – о драке в финале Кубка России: поступил бы так же, как Фидлер

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт высказался по поводу драки между игроками «Урала» и «Локомотива» в концовке финального матча Кубка России, по итогом которой судья Алексей Николаев удалил четырёх футболистов. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
Ранее полузащитник «Урала» Артём Фидлер сообщил, что стычка с Мануэлем Фернандешем началась после того, как португалец затронул личное.
«Насколько мне известно, бразильский футболист «Локомотива» (видимо, речь про португальца Фернандеша. — Прим. ред.) подло высказался в адрес игрока «Урала» (Фидлера), причём не на твёрдом русском языке, то есть была провокация. Нервы у всех взвинчены, хотя профессионалы, конечно, не должны отвечать. Как чиновник могу сказать, что этого делать нельзя, но как спортсмен, я его (Фидлера) понимаю. Я бы сделал так же», — сказал Рапопорт в эфире телеканала ОТВ.