Моуринью: было бы здорово замкнуть круг, выиграв Лигу Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Сельтой» высказался о важности итоговой победы в турнире.
«Я не слишком много думаю о достижениях. Я знаю, что это единственный турнир, который „Манчестер Юнайтед“ пока не выигрывал. Было бы здорово замкнуть круг и потом говорить: „Мы являемся клубом, который выиграл все турниры в футбольном мире“. При стольких проблемах из-за травм это было бы отличное достижение для нас как для команды и позволило бы вернуться в Лигу чемпионов в следующем сезоне.
В турнире, где выступает столько команд, почти все участники на стадии плей-офф были одного уровня. «Сельта» добралась до полуфинала, и это говорит само за себя", — заявил португальский наставник манкунианцев, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.
Матч «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Виго (Испания) в четверг, 4 мая. Начало — в 22:05 мск.