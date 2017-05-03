Р. Луческу: если не случится неожиданностей, поедем с Мирчей работать в Турцию

Главный тренер греческого «Ксанти» Рэзван Луческу дал ясно понять, что он и его отец, наставник «Зенита» Мирча Луческу, скорее всего, продолжат карьеру в одном из турецких клубов.
«Мне бы хотелось остаться в Греции, но у моего отца есть возможность поработать в Турции в следующем сезоне. Если не случится никаких неожиданностей, то я отправлюсь работать с ним. Благодарен за предложение остаться, но на данный момент это вряд ли возможно», — цитирует Рэзвана Луческу Sporx.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» намерен предложить Мирче должность генерального директора клуба, а Рэзвану — пост главного тренера команды.
О назначении Мирчи Луческу главным тренером «Зенита» стало известно в мае 2016 года. По итогам 26 туров РФПЛ команда из Санкт-Петербурга располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.