Тренер «Сельты»: в матче с «МЮ» должны быть собой и играть всем сердцем

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
«Всем нам нужно собраться и верить, что мы способны добиться того результата, о котором мечтаем. Чтобы воплотить мечту в реальность, всем нам нужно настроиться на матч должным образом и выложиться на 100%. Тогда будет шанс одолеть действительно великую команду. Очень надеюсь, что завтра будет особенный вечер.
«МЮ» — один из ведущих клубов в мире. И единственный способ его победить — придерживаться нашего стиля и играть всем сердцем. Мы должны быть собой. Мои игроки очень быстро возмужали, и завтра они будут уверены в своих силах. Это именно тот матч, который хотели увидеть болельщики «Сельты», — цитирует Бериццо официальный сайт УЕФА.
Матч «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» состоится в Виго (Испания) в четверг, 4 мая. Начало — в 22:05 мск.