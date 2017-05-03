Бош: «Аякс» мог выиграть у «Лиона» со счётом 12:6

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал победу команды над «Лионом» (4:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
«В первом тайме „Лион“ смотрелся лучше, но нам удалось забить. Во втором тайме преимущество было у „Аякса“. Поначалу мы нервничали, и по-другому не могло быть. Учитывая характер игры, матч мог вполне завершиться со счётом 12:6. Нам удалось порадовать публику яркой игрой. Рано говорить, что „Аякс“ уже в финале. „Лион“ — хорошая команда, и в гостях не будет просто», — сказал Бош в эфире RTL7.