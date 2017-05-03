Шнуров поздравил «Крылья Советов» с 75-летием и пригласил болельщиков на стадион

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров поздравил «Крылья Советов» с 75-летием и пригласил болельщиков на матч 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который пройдёт в Самаре 13 мая.
«В этом году самарскому футбольному клубу «Крылья Советов» исполняется 75 лет. И будет матч «Крылья Советов» — «Зенит», который пройдёт 13 мая на стадионе «Металлург». А после этого матча выступит группировка «Ленинград». Всех жду! Самара, привет!» — сказал Шнуров в своём видеообращении на официальном канале самарского клуба в YouTube.
3 мая 1942 года на куйбышевском стадионе «Локомотив» состоялся матч между командами оборонных предприятий авиапрома и железнодорожниками. Этот матч принято считать первым в истории «Крыльев Советов».