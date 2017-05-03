Арбитр Николаев: это нормальные эмоции для финала Кубка России

Арбитр финального матча Кубка России «Урал» — «Локомотив» (0:2) Алексей Николаев рассказал, что ни разу в карьере не удалял в одном матче сразу четырёх игроков, а также удивился, что вообще получил назначение на эту игру, учитывая тот факт, что он представляет Москву.
В конце встречи, прошедшей во вторник на стадионе «Фишт» в Сочи, игроки устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны красно-зелёных — Ари и Джефферсон Фарфан. После матча нападающий «Урала» Роман Павлюченко нецензурно выругался в адрес Ари.
«Для меня один из главных моментов — то, что никто не обратил внимания на мою прописку. Ни болельщики, ни представители клубов не спросили, почему матч, тем более финал, между московским „Локомотивом“ и „Уралом“ из Екатеринбурга судит москвич. Хотя я ждал этого вопроса. Тем более сейчас, когда говорят, что в нашем судействе будто бы всё плохо. 30 лет шёл к этому финалу. И посвящаю свою работу на нём семье. А раз нигде не услышал упрека, почему это матч московской с немосковской командой судил москвич, значит отработали мы на уровне.
Насколько мне известно, в прошлом году перед финалом Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» оба клуба были не против, чтобы судил я. Да, тогда я был арбитром категории ФИФА, но всё же. А сейчас… Не знаю. В «Зените» ведь Луческу. В прошлом году мне в итоге судить финал не довелось. Но всему своё время. Мой финал состоялся через год. Хотя я был готов, что меня не назначат. И воспринял бы это нормально. Но главное — никто не говорит о судействе. Если бы не драка и четыре удаления, уже забыли бы обо всём.
Вообще, таких массовых драк не было в карьере. Но такие эмоции у игроков — это нормально. До сих пор говорят, что Ари теперь не приедет в Екатеринбург… Но в любом случае все ещё пожмут друг другу руки. С большим уважением отношусь и к Роме Павлюченко, и к Ари. Знаю их давно, вместе выходили на поле. Они — в разных командах, я — всё время как судья. У меня ни на поле, ни за его пределами с ними проблем не возникало. Повторюсь, это нормальные эмоции для финала Кубка страны. Это топовые игроки чемпионата. И когда они играют, могут возникать скандалы, интриги и всё остальное.
Приятно, что нас, арбитров, поблагодарили представители и «Локомотива», и «Урала». И Григорий Викторович (Иванов, президент «Урала». — Прим. «Чемпионата»), с которым мы давно знакомы, тоже поблагодарил. Конечно, он был возбуждён после матча, тем более такой концовки, но подошёл и сказал: «Алексей, большое спасибо», — рассказал Николаев в интервью «Российской газете».