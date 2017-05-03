Болельщики «Зенита» признали Лунёва лучшим игроком апреля

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв был выбран болельщиками команды лучшим футболистом по итогам апреля, сообщает пресс-служба клуба.
В течение прошлого месяца вратарь принял участие в пяти матчах за «Зенит», пропустил три гола, отыграл три игры на ноль и совершил 18 сейвов. В голосовании Лунёв опередил защитника Ибрагима Цаллагова, который занял второе место, и другого защитника Бранислава Ивановича, ставшего третьим.
Награда стала для Лунева первой за время выступления в «Зените». Ранее приза лучшему игроку месяца по версии болельщиков удостаивались Маурисио (июль), Хави Гарсия (август), Жулиано (сентябрь), Александр Анюков (октябрь), Роберт Мак (ноябрь), Данни (февраль) и Доменико Кришито (март).