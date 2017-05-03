Фабиньо: «Ювентус» выглядел лучше и заслужил победу

Защитник «Монако» Фабиньо поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).
«Нам противостояла очень опытная команда, которая регулярно выступает в Лиге чемпионов, и туринцы превзошли нас тактически. Тем не менее мы создавали остроту у их ворот. К сожалению, забить не удалось — это как раз из-за нехватки опыта. „Ювентус“ выглядел лучше и заслужил победу. Постараемся всё исправить в ответном матче. С такой атакой, как у нас, всегда можно рассчитывать на выездные голы. В субботу будет важная игра с „Нанси“, а затем мы хорошо поработаем, чтобы попробовать переломить ситуацию в противостоянии с „Ювентусом“, — приводит слова Фабиньо L'Equipe со ссылкой на beIN Sport.