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Ляказетт: «Лион» не выполнил установку тренера и разочарован поражением

4 мая 2017, четверг. 00:11. Футбол

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал гостевое поражение от «Аякса» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча завершилась победой голландской команды со счётом 4:1.

«Мы разочарованы, потому что не выполнили установку тренера на игру. Сами поставили соперника в лучшие условия. Как это объяснить? Возможно, страхом. Это полуфинал. Такое бывает в карьере не так часто. Мы должны верить в себя, показать, что у нас достаточно гордости, чтобы идти дальше», – цитирует Ляказетта L`Equipe.

Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Аякс Лион Александр Ляказетт
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