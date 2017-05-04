Ляказетт: «Лион» не выполнил установку тренера и разочарован поражением

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал гостевое поражение от «Аякса» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча завершилась победой голландской команды со счётом 4:1.
«Мы разочарованы, потому что не выполнили установку тренера на игру. Сами поставили соперника в лучшие условия. Как это объяснить? Возможно, страхом. Это полуфинал. Такое бывает в карьере не так часто. Мы должны верить в себя, показать, что у нас достаточно гордости, чтобы идти дальше», – цитирует Ляказетта L`Equipe.