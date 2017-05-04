«Монако» — «Ювентус» — 0:2. Видеообзор матча

«Ювентус» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов обыграл «Монако». Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась победой туринцев со счётом 2:0.
Оба гола на свой счёт записал нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин. На 29-й минуте аргентинец завершил красивейшую комбинацию с двумя передачами пяткой, технично пробив в левый нижний угол ворот. На 59-й минуте он в падении замкнул подачу Дани Алвеса на дальнюю штангу.
Видео лучших моментов матча «Монако» — «Ювентус» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.