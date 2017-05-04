Траоре признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги Европы «Аякс» — «Лион»

Лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы «Аякс» — «Лион» (4:1) признан нападающий команды хозяев Бертран Траоре.
На 25-й минуте Траоре забил после подачи полузащитника Хакима Зиеша, на 34-й — ассистировал форварду Касперу Дольбергу, а на 71-й минуте оформил дубль — также с передачи Зиеша.
На 62-й минуте Траоре получил жёлтую карточку за грубый фол против хавбека «Лиона» Корентина Толиссо.
Бертран Траоре принадлежит «Челси» и находится в «Аяксе» на правах аренды до конца текущего сезона, в котором сыграл в 36 матчах, забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач.