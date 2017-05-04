Игуаин впервые за четыре года забил в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин оформил дубль в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Монако» (2:0) и, таким образом, прервал свою безголевую серию в плей-офф этого турнира, которая продолжалась более четырёх лет.
В последний раз Игуаин отличился в плей-офф ЛЧ в 2013 году, выступая за мадридский «Реал». В первом четвертьфинальном матче с «Галатасараем» (3:0) аргентинец забил на «Сантьяго Бернабеу».
После игры с «Монако» на счету Игуаина четыре мяча в 25 играх плей-офф Лиги чемпионов.
В текущем розыгрыше ЛЧ нападающий установил личный бомбардирский рекорд в этом турнире, забив пять мячей.