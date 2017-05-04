Моуринью: я готов дать отдых ключевым игрокам «МЮ» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что в случае необходимости даст отдых ряду ключевых игроков в матче 36-го тура АПЛ с «Арсеналом», чтобы лучше подготовиться к ответному матчу полуфинала Лиги Европы.
«Всё зависит от результата, от того, какие мы сделаем выводы по итогу первого матча с «Сельтой». Но если нам понадобится дать отдых нескольким ключевым игрокам на этих выходных, мы это сделаем», — приводит слова Моуринью The Sun.
Матчи «МЮ» с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы состоятся 4 мая (в гостях) и 11 мая (дома), поединок с «Арсеналом» в АПЛ пройдёт 7 мая.