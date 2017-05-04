Чемпион Индии объявит голодовку, если его не пригласят в новую национальную лигу

Действующий чемпион Индии футбольный клуб «Аиджал» пригрозил голодовкой в ответ на планы руководства лиги о реорганизации соревнования.
В новом сезоне лига планирует объединить два существовавших доселе независимых турнира — чемпионат и Суперлигу. В рамках реформы в Суперлигу попадут три команды из чемпионата. «Аиджал» в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат, однако, несмотря на это, не попал в предварительный список клубов-кандидатов на попадание в единую лигу.
«Мы отправили руководству лиги запрос на сохранение прописки в высшем дивизионе Индии.
Если клуб не получит положительного ответа, то обратится в министерство спорта Индии, к премьер-министру Индии и президенту Конфедерации футбола Азии.
Если и это не принесет успеха, то нам останется только начать международные протесты с демонстрациями у штаб-квартиры ФИФА или Конфедерации футбола Азии, у офиса суперлиги Индии. Готовы к проведению голодовки до полного истощения и смерти», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном «твиттере» клуба.