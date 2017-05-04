Р. Кин: «МЮ» сможет победить «Арсенал» даже в ослабленном составе

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал слова главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Португальский специалист заявил, что «МЮ» может сыграть с «Арсеналом» в 36-м туре АПЛ ослабленным составом, так как Моуринью придётся дать отдых ряду ключевых футболистов команды накануне ответной игры 1/2 финала Лиги Европы против «Сельты».
«Очевидно, что приоритет Моуринью — Лига Европы, так как победа в ней даёт право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Даже ослабленная команда „МЮ“ сможет победить „Арсенал“, так что они могут позволить себе ротацию», — приводит слова Роя Кина Goal.
Матчи «МЮ» с «Сельтой» в полуфинале Лиги Европы состоятся 4 мая (в гостях) и 11 мая (дома), поединок с «Арсеналом» в АПЛ пройдёт 7 мая.