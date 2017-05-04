«Монако» не забил в домашней игре впервые с 2015 года

«Монако», уступив в полуфинальном поединке Лиги чемпионов «Ювентусу» со счётом 0:2, не забил в домашней игре впервые с 2015 года — учитывая официальные матчи во всех соревнованиях.
«Ювентус» вышел вперёд на 29-й минуте — гостям удалась красивая комбинация, и Гонсало Игуаин отметился точным ударом после передачи пяткой Дани Алвеса. Второй мяч итальянская команда забила на 59-й минуте — Игуаин оформил дубль, а ассистировал ему вновь Алвес.
В предыдущий раз монегаски не смогли на стадионе «Луи II» поразить ворота гостей 23 ноября 2015 года, уступив бельгийскому «Андерлехту» со счётом 0:2.