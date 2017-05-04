Ляказетт намерен летом перейти в «Атлетико»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт по окончании нынешнего сезона хотел бы перейти в мадридский «Атлетико», утверждает L’Equipe.
По данным источника, Ляказетт точно решил покинуть свой нынешний клуб. Трансфер вполне может произойти, поскольку «матрасники» заинтересованы в приобретении 25-летнего футболиста.
Ляказетт является воспитанником «Лиона». За первую команду он дебютировал 5 мая 2010 года. Выступал за юношеские и молодёжные сборные Франции различных возрастов. Также на его счету 10 матчей за национальную команду.
В нынешнем сезоне Ляказетт провёл 27 матчей во французской Лиге 1, забил 24 гола и отдал 2 результативные передачи.