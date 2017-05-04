«Челси» отпустит Фабрегаса в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль» за £ 30 млн

Лондонский «Челси» готов отпустить полузащитника Сеска Фабрегаса в один из клубов АПЛ за £ 30 млн, утверждает Daily Mail. По данным источника, на испанского хавбека появились два новых претендента - «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Кроме того, на 30-летнего футболиста претендуют «Милан», «Интер», «Атлетико» и «Марсель».
Контракт Фабрегаса с лондонцами рассчитан до лета 2019 года.
Фабрегас перешёл в «Челси» из «Барселоны» летом 2014 года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей в АПЛ (из них 10 в основном составе), забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.