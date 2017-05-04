Ф. Торрес призвал болельщиков верить в выход «Атлетико» в финал Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес уверен, что его команда всё ещё имеет шансы на выход в финал Лиги чемпионов. В первом матче полуфинала турнира подопечные Диего Симеоне проиграли в гостях «Реалу» с крупным счётом 0:3.
«Никогда не прекращайте верить», — написал Торрес на своей странице в социальной сети «Твиттер», обращаясь к болельщикам клуба.
Партнёры Торреса по команде также в основном настроены оптимистично, а Симеоне отметил, что «Атлетико» способен сотворить чудо.
Ответная игра между столичными командами состоится 10 мая.