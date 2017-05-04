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Роберто Карлос считает, что игроки «Атлетико» будут провоцировать «Реал»

4 мая 2017, четверг. 07:30. Футбол

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». В первом матче на своём поле «Королевский клуб» добился убедительной победы со счётом 3:0.

«Атлетико» будет стараться провоцировать «Реал». И если «сливочные» в ответной игре потеряют игрока, то им придётся нелегко. Поэтому нужно сыграть с головой», — приводит слова Роберто Карлоса Marca.

Ранее приводились слова знаменитого бразильца о том, что «Реал» намного сильнее своего соперника.

Ответная игра между столичными командами состоится 10 мая.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид ФК Реал Мадрид Роберто Карлос
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