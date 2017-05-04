Роберто Карлос считает, что игроки «Атлетико» будут провоцировать «Реал»

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Атлетико». В первом матче на своём поле «Королевский клуб» добился убедительной победы со счётом 3:0.
«Атлетико» будет стараться провоцировать «Реал». И если «сливочные» в ответной игре потеряют игрока, то им придётся нелегко. Поэтому нужно сыграть с головой», — приводит слова Роберто Карлоса Marca.
Ранее приводились слова знаменитого бразильца о том, что «Реал» намного сильнее своего соперника.
Ответная игра между столичными командами состоится 10 мая.