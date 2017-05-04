«Барселона» не подтвердила, что контактировала с Бланом

Руководство «Барселоны» не подтвердило информацию испанских СМИ о том, что контактировало с бывшим главным тренером «ПСЖ», «Бордо» и сборной Франции Лораном Бланом на предмет работы у руля каталонской команды, сообщает Mundo Deportivo.
Сообщалось, в частности, что в испанском гранде хотят понять, готов ли французский специалист принять такой вызов.
Нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике покинет свой пост по окончании текущего сезона, и имя его преемника продолжает оставаться неизвестным. До сих пор СМИ называли нескольких специалистов, которые могут возглавить «Барселону». Среди них главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.