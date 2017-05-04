Диего Коста подписал предварительный контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Челси» Диего Коста следующий сезон проведёт в Китае, утверждает Cadena Ser. Футболист подписал предварительный контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Во время зимнего трансферного окна китайцы уже пытались заполучить 28-летнего испанца, но тогда лондонцы не отпустили Косту.
По данным источника, в прошлую пятницу Диего Коста встретился в Лондоне с агентом Хорхе Мендесом и четырьмя представителями «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ожидается, что контракт будет подписан в середине мая.
В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Диего Коста будет получать € 30 млн в год за каждый сезон, проведённый в Китае. «Челси» дал добро на переход игрока и заработает на продаже испанца около € 90 млн.