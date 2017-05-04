Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Диего Коста подписал предварительный контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

4 мая 2017, четверг. 09:50. Футбол

Нападающий «Челси» Диего Коста следующий сезон проведёт в Китае, утверждает Cadena Ser. Футболист подписал предварительный контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Во время зимнего трансферного окна китайцы уже пытались заполучить 28-летнего испанца, но тогда лондонцы не отпустили Косту.

По данным источника, в прошлую пятницу Диего Коста встретился в Лондоне с агентом Хорхе Мендесом и четырьмя представителями «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ожидается, что контракт будет подписан в середине мая.

В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Диего Коста будет получать € 30 млн в год за каждый сезон, проведённый в Китае. «Челси» дал добро на переход игрока и заработает на продаже испанца около € 90 млн.

Источник: Cadena Ser Сообщить об ошибке
Теги
Челси Диего Коста Китайский футбол Трансферы
Новости. Футбол
4 мая 2017, четверг
10:32 «ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Арсенал» интересуются хавбеком «Ниццы» Сери
10:30 Задай вопрос Юрию Калитвинцеву!
10:29 Почётный президент «Терека» Кадыров получил травму ноги во время игры в футбол
10:26 «Челси» может отдать Зуму в аренду в случае покупки ван Дейка
10:25 Пьянич: всегда следил за действиями Пирло, однако никого копировать не хочу
10:17 Гендиректор «Карпат»: новый формат УПЛ позволит обогатиться судьям
09:59 Оляс: «Лиону» уже удавалось отыграться после поражения 1:4
09:55 Озил: даже если «Реал» играет вничью с «Барселоной», это считается осечкой
09:51 В «Лужниках» кроме футбольных матчей будут проводиться концерты
09:50 Диего Коста подписал предварительный контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
09:40 КОНМЕБОЛ намерена возродить розыгрыш Межконтинентального кубка
09:34 Вратарь «Аякса»: с такой игрой, как против «Лиона», мы можем одолеть кого угодно
09:28 Майкон: хочу остаться в «Локомотиве», но решения принимают президент и тренер
09:27 Классен: победу «Аякса» над «Лионом» можно назвать сумасшедшей
09:21 Миятович считает, что в финале ЛЧ встретятся «Реал» с «Ювентусом»
09:13 Анохин: Ари нужно наказывать на несколько зарплат, ему ещё жить в этой стране
09:04 Мюллер: наибольшее впечатление на меня производит игра Роналду на «втором этаже»
08:54 Зюле уверен, что Анчелотти не нанесёт ущерба его прогрессу
08:48 Мюллер: хотим вновь показать «РБ Лейпциг», что «Бавария» — первый номер
08:30 Цауня: думаю, любой клуб РФПЛ был бы рад видеть у себя Слуцкого
08:27 «Барселона» не подтвердила, что контактировала с Бланом
07:45 Дани Алвес: меня не беспокоит вопрос, будет ли «Реал» в финале
07:44 Пепе принял решение покинуть «Реал» и играть в Китае
07:30 Роберто Карлос считает, что игроки «Атлетико» будут провоцировать «Реал»
07:29 Клаудио Писарро: хотел бы поиграть ещё один год
07:26 Лам посоветовал Хёнессу не считать себя лучшим во всём
07:00 Цауня: скучаю по Москве и большому футболу — может, ещё удастся поиграть
07:00 Радость туринцев, баннеры с Игуаином и Дибалой и сейв Буффона – в фоторепортаже
06:47 Хави отказался возглавить резервную команду «Барселоны»
06:30 Обамейянг близок к переходу в «ПСЖ», где будет получать € 14 млн в год
06:16 Ф. Торрес призвал болельщиков верить в выход «Атлетико» в финал Лиги чемпионов
06:10 «Челси» отпустит Фабрегаса в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль» за £ 30 млн
05:44 Фассоне провёл переговоры с руководством «Аталанты» по трансферу Кесси в «Милан»
05:33 Ляказетт намерен летом перейти в «Атлетико»
04:31 «Монако» не забил в домашней игре впервые с 2015 года
04:16 Голкипер «Лиона» Лопеш: матч с «Аяксом» был катастрофой
03:57 Макманаман: если бы я был агентом Мбаппе, посоветовал бы ему остаться в «Монако»
03:37 Р. Кин: «МЮ» сможет победить «Арсенал» даже в ослабленном составе
03:19 Барцальи: я не видел игроков, сравнимых с Мбаппе, он будет феноменом
02:49 Чемпион Индии объявит голодовку, если его не пригласят в новую национальную лигу
02:30 Моуринью: я готов дать отдых ключевым игрокам «МЮ» в матче с «Арсеналом»
02:15 Источник: «МЮ» согласовал условия контракта с Гризманном
01:56 Игуаин впервые за четыре года забил в плей-офф Лиги чемпионов
01:40 Жардим: «Ювентус» в матче с «Монако» не дал свободы Мбаппе
01:17 Б. Траоре признан лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги Европы «Аякс» — «Лион»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как завершится второй полуфинал Лиги Европы?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+