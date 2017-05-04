«Челси» может отдать Зуму в аренду в случае покупки ван Дейка

Защитник «Челси» Курт Зума во время летнего трансферного окна может покинуть команду. Произойдёт это в том случае, если лондонцы приобретут у «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. В нынешнем сезоне Зума принял участие всего в 7 матчах АПЛ. Дважды француз выходил на поле в стартовом составе, но ни разу не доиграл матч до конца.
The Telegraph сообщает, что главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет внести изменения в оборонительные порядки и уверен, что договорённость по ван Дейку будет достигнута. «Саутгемптон» оценивает игрока в £ 50 млн.
Конкуренцию «Челси» в борьбе за 25-летнего голландца могут составить «Ливерпуль» и «Арсенал».