Почётный президент «Терека» Кадыров получил травму ноги во время игры в футбол

Почетный президент «Терека» и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров травмировал ногу во время игры в футбол.
«В среду вечером играть с нами в футбол вызвалась команда СОБР „Терек“. Ранее мы часто выигрывали. Возможно, собровцам это не очень нравилось. На этот раз они выбрали совершенно новую тактику — неожиданно навалились и сбили с ног! Встал и, как говорил Андрей Миронов, в гипсе! Чётко понял, что на поле нужно от них держаться подальше.
Одно спасение — современные медицинские принадлежности для фиксации травмированных конечностей! Я помню, в детстве от гипса приходилось сильно страдать – казалось, что под ним даже живность завелась. Ну а забили семь голов, два из них – в наши ворота. Играйте в футбол! Всегда будете в выигрыше! Если сумеете покинуть поле без гипса!" — написал Кадыров в «Инстаграме».