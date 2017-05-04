Игонин: «Зенит» не показывает ни чемпионской, ни лигочемпионской игры

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение, что в настоящее время петербургская команда по игре не показывает тот футбол, который должен быть у команд уровня Лиги чемпионов. После 26 туров «Зенит» занимает в таблице РФПЛ второе место.
«Матч „Томь“ – „Зенит“ – типичный случай, когда игра забывается, результат остаётся. Знаю, что многие болельщики довольны победами над „Оренбургом“ и „Томью“, но, на мой взгляд, набранные очки не заслоняют глобальных проблем. Необходимость решать конкретные турнирные задачи отодвигает на второй план качество футбола. Так что давайте рассуждать так: если „Зенит“ не займет второго места, это будет полностью провальный сезон. Попадём в Лигу чемпионов – тогда и поговорим об игре.
Позитивный момент? Действия Олега Шатова и Мигеля Данни. На мой взгляд, Шатов доказал тренеру и всем остальным, какую роль он играет в «Зените». Рад, что произошла реанимация хотя бы одного футболиста. Надеюсь, теперь Олег будет играть постоянно, а мы забудем, что совсем недавно он не попадал в стартовый состав. Игра с «Томью» доказала – Шатов не играл по нефутбольным причинам. А это печально. Но какие бы ни были разногласия между Луческу и Шатовым, надо понимать: на кону не только судьба конкретного игрока, но и перспективы сборной России. Порадовал и Данни: капитан «Зенита» ведет команду за собой и делает всё от него зависящее, чтобы игра смотрелась цельно и агрессивно.
Констатируем: сейчас «Зенит» не демонстрирует не то что чемпионской, а хотя бы лигочемпионской игры. Сравните с тем, как сыграли ЦСКА и «Спартак», — цитирует Игонина «Петербургский дневник».