Сенна: Иньесту просил бы играть даже с одной ногой

Бывший полузащитник сборной Испании Маркос Сенна рассыпался в похвалах в адрес хавбека национальной команды и «Барселоны» Андреса Иньесты. Сенна отметил, что получает большое наслаждение от действий этого футболиста на поле.
«Иньесту я бы просил играть даже с одной ногой. До тех пор, пока он будет волочить её. Дай бог, чтобы мы много лет продолжали наслаждаться его игрой на самом высоком уровне. Какие полузащитники мне нравятся? У меня длинный список, однако Иньеста у меня на первом месте. Это феноменальный игрок и замечательный человек, я бы говорил о нём целый день», — приводит слова Сенны Mundo Deportivo.