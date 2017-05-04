Мутко и исполком пока не обращались в комитет по этике насчёт слов Павлюченко

Глава комитета по этике Семён Андреев сообщил, что в настоящее время президент РФС Виталий Мутко и исполком организации не обращались в комитет по этике по поводу высказываний форварда «Урала» Романа Павлюченко
Финальная встреча Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом», прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи 3 мая, завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0. В конце игры игроки устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны красно-зелёных — Ари и Джефферсон Фарфан. После матча Павлюченко на просьбу прокомментировать игру ограничился нецензурной бранью в адрес бразильца.
«К нам до сих пор не обращался ни президент РФС Виталий Мутко, ни исполком РФС. Я предупредил почти всех членов комитета, поэтому мы в полной готовности. Ждём, когда к нам обратятся», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.