Венгер: «Реал» не выигрывал чемпионат уже пять лет, побеждать трудно

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в интервью The Independet рассказал, как переживает неудачи и как относится к протестам фанатов, требовавших отправить специалиста в отставку.
«Я, как и все, хочу, чтобы меня любили, а не ненавидели. Но я дистанцируюсь от этого, не принимая слишком близко. На самом деле я лично ненавижу себя больше, чем кто-либо. Если я проиграл, значит я неудачник.
Люди хотят побеждать. Если вы не выиграли чемпионат, Кубок Англии, Лигу чемпионов, это катастрофа. Но если оглянуться назад, то в течение последних трёх лет мы дважды выиграли Кубок Англии, финишировали вторыми, третьими и четвёртыми.
В этом сезоне «Арсенал» вышел в финал Кубка Англии. Недовольство же обусловлено тем, что мы не выиграли все возможные трофеи.
Но нужно признать, что тот же «Реал» не выигрывал чемпионат уже пять лет, а это большой клуб. «Ливерпуль» не побеждал в АПЛ более 20 лет. Выигрывать трудно», — сказал Венгер.