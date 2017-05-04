Дель Пьеро: «Ювентус» достоин успеха, которого добился в матче с «Монако»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро прокомментировал победу над «Монако» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0).
«Ювентус» показал, что является самой сильной командой. Они оставались сосредоточенными, провели идеальный матч. Когда нарастало напряжение, они сыграли надёжно и достойны этого успеха.
Финал между «Реалом» и «Ювентусом»? «Реал» — это команда, которая умеет атаковать, может забить вам перед перерывом. Это не команда одного игрока. В их распоряжении много отличных игроков, но в одном конкретном матче у «Ювентуса» хватит нужных качеств, чтобы обыграть «Реал», — сказал Дель Пьеро в интервью Sky Sport Italia.