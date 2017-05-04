Роналду и Игуаин претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду и форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей.
Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.
Криштиану Роналду помог «Реалу» обыграть «Атлетико» (3:0) в первом полуфинальном матче самого престижного европейского клубного турнира, став автором трёх голов на «Сантьяго Бернабеу».
Гонсало Игуаин оформил дубль в гостевой игре с «Монако» (2:0).
Видео голов можно также посмотреть на официальной странице УЕФА в «Твиттере».