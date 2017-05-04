Сенна: Луис Энрике проделал в «Барселоне» феноменальную работу

Бывший полузащитник сборной Испании Маркос Сенна адресовал слова похвалы главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике. Последний покинет свой пост по окончании текущего сезона. Сенну спросили, кто бы мог сменить Луиса Энрике у руля каталонской команды.
«У меня самого нет склонности к тренерской деятельности, так что я не смогу сделать это (смеётся). Но Луис Энрике проделал в «Барселоне» феноменальную работу, и жаль, что он покидает команду. Пусть сопутствует удача тому специалисту, кто сменит Луиса Энрике. Я уверен, что «Барселона» угадает с выбором тренера», — приводит слова Сенны Mundo Deportivo.
Имя преемника Луиса Энрике продолжает оставаться неизвестным. До сих пор СМИ называли не одного специалиста, который может возглавить «Барселону». Среди них, в частности, главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.