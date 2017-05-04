Форвард «Халл Сити» Гросицки – лучший игрок АПЛ в апреле по мнению болельщиков

Нападающий «Халл Сити» Камил Гросицки признан лучшим игроком АПЛ в апреле по мнению болельщиков. Голосование проходило на сайте Sky Sports, а награду вручала Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA).
Камил Гросицки набрал 97 000 голосов, опередив нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино (10 368) и полузащитника «Челси» Эден Азара (9539). На награду также претендовали хавбеки «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен (8346), Деле Алли (3988) и форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке (4065).
В апреле Камил Гросицки принял участие в 6 матчах АПЛ и забил 3 гола.