В Бразилии футболиста арестовали прямо во время матча

Во время матча третьего дивизиона чемпионата штата Риу-Гранди-ду-Сул между командами «Сапукайенси» и «Фарроупилья» полиция арестовала игрока хозяев Марлона Натанаэля. Об этом сообщает Globo Esporte.
Полиция прибыла на стадион и арестовала 21-летнего футболиста, находившегося на скамейке запасных. В итоге матч был прерван уже на 15-й минуте.
У правоохранительных органов было четыре ордера на арест игрока, которого обвиняют в похищениях и грабежах. В прошлом году его же арестовывали за кражу и угон автомобиля.
Отвечая на вопросы журналистов, Марлон заявил, что ни в чём не виноват.