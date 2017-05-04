Болельщики «Анжи» признали Хубулова лучшим игроком апреля

Лучшим игроком «Анжи» в апреле по итогам голосования среди болельщиков команды стал полузащитник Арсен Хубулов. Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, Хубулов набрал максимальное количество голосов – 908 (39,3%). На втором месте расположился голкипер Давид Юрченко – 323 (14%). Тройку замкнул полузащитник Аяз Гулиев – 305 (13,2%).
Отметим, что победитель номинации в апрельских играх отметился четырьмя забитыми мячами — забил гол в ворота «Крылья Советов» (1:3) и оформил хет-трик во встрече против «Томи» (3:3).