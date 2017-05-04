Полузащитник «Амкара» Йовичич дисквалифицирован на два матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие решения были приняты на очередном заседании КДК по итогам 26-го тура РФПЛ.
«По матчу «Терек» — «Урал», за использование громкоговорящей связи на стадионе для поддержки принимающей команды «Терек» оштрафован на 100 тыс. рублей. «Урал» нарушил регламент по предматчевому совещанию, за это клуб оштрафован на 10 тыс. рублей.
В матче «Ростов» — «Амкар», за сильное задымление на трибуне «Ростова» мы оштрафовали клуб на 25 тыс. рублей. Мы рассмотрели красную карточку Бранко Йовичича, которую он получил за удар соперника ногой в область голени с использованием шипов. Мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РФПЛ кроме автоматической дисквалификации», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.