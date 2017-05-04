«Сельта» – «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:05

4 мая в Виго на стадионе «Балаидос» состоится матч 1/2 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 22:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Манчестер Юнайтед»
Встречу 04.05.2017 рассудит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Ранее команды друг с другом не встречались, матч «Сельта» – «Манчестер Юнайтед» станет для клубов первой очной встречей.
«Сельта» не знала поражений в последних пяти еврокубковых матчах (четыре победы, одна ничья). «МЮ» ни проиграл ни одного из последних восьми матчей Лиги Европы (шесть побед, две ничьих).