Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял КДК по итогам матча 26-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак» (1:2).
«По матчу ЦСКА – «Спартак», за демонстрацию несогласованного баннера болельщиками «Спартака» мы оштрафовали клуб на 25 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
После 26 туров «Спартак» лидирует в российской Премьер-Лиге. ЦСКА расположился на третье месте и отстаёт от красно-белых на 10 очков.
Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
«Спартак» оштрафован на 25 тыс. рублей за баннер «Новокузнецкая» в матче с ЦСКА
Фото: Championat.com