Игрок «Армавира» Мязин дисквалифицирован на 6 месяцев за нападение на судью

Председатель КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял КДК по итогам 21-го тура ПФЛ.
«В матче 21-го тура ПФЛ «Ротор» — «Армавир» Андрей Мязин ударил головой судью. Он дисквалифицирован на шесть месяцев за физическое воздействие на судью матча. Главный тренер «Армавира» Арсен Папикян дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи и оштрафован на 15 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Видео матча, в ходе которого Андрея Мязин ударил арбитра Сергея Смирнова, можно посмотреть на «Чемпионате».