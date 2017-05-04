Президент «Урала» Иванов: кто такой Ари и почему он себя так ведёт?

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что он будет беседовать с футболистами, которые были удалены с поля во время финала Кубка России с «Локомотивом».
Встреча «Урала» и «Локомотива», прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи во вторник, завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0. В конце встречи игроки устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны красно-зелёных — Ари и Джефферсон Фарфан. После матча Павлюченко на просьбу прокомментировать игру ограничился нецензурной бранью в адрес бразильца.
«Фидлер и Манучарян? Конечно, будем и с Артёмом говорить, и с Эдгаром, почему они не сдержались. Если вина действительно будет в них, то санкции примем. Но я хорошо знаю Артёма Фидлера, он справедливый парень. Ари сзади подло с размаху ударил его кулаком. Обидно, что они приезжают в нашу страну и чувствуют себя непонятно кем. Они приехали к нам и должны уважать наши законы. А они выходят, распускают руки, и судьи потакают этим футболистам. Ясно, приехал Халк, вокруг него все ходят. Но кто такой Ари и почему он себя так ведёт? Не знаю, из-за чего всё началось, но удар сзади видел. И Рома (Павлюченко. – Прим. «Чемпионата») из-за этого сказал, что так нельзя, таких надо отправлять домой, чтобы их не было в нашей стране и чтобы они наших ребят не били.
На играх чемпионата карточки никак не скажутся. Им могут дать по несколько игр дисквалификации в Кубке страны в следующем сезоне. Я был на КДК после матча с «Зенитом», там сидят опытные люди, и они всё внимательно разберут.
Не думаю, что в домашнем матче против «Локомотива» будет продолжение стычки. Ребята будут стараться взять реванш за поражение в Кубке России», — сказал Иванов в эфире ОТВ.