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Президент «Урала» Иванов: кто такой Ари и почему он себя так ведёт?

4 мая 2017, четверг. 16:22. Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что он будет беседовать с футболистами, которые были удалены с поля во время финала Кубка России с «Локомотивом».

Встреча «Урала» и «Локомотива», прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи во вторник, завершилась победой «железнодорожников» со счётом 2:0. В конце встречи игроки устроили потасовку, в результате которой с поля были удалены со стороны екатеринбургской команды Артём Фидлер и Эдгар Манучарян, а со стороны красно-зелёных — Ари и Джефферсон Фарфан. После матча Павлюченко на просьбу прокомментировать игру ограничился нецензурной бранью в адрес бразильца.

«Фидлер и Манучарян? Конечно, будем и с Артёмом говорить, и с Эдгаром, почему они не сдержались. Если вина действительно будет в них, то санкции примем. Но я хорошо знаю Артёма Фидлера, он справедливый парень. Ари сзади подло с размаху ударил его кулаком. Обидно, что они приезжают в нашу страну и чувствуют себя непонятно кем. Они приехали к нам и должны уважать наши законы. А они выходят, распускают руки, и судьи потакают этим футболистам. Ясно, приехал Халк, вокруг него все ходят. Но кто такой Ари и почему он себя так ведёт? Не знаю, из-за чего всё началось, но удар сзади видел. И Рома (Павлюченко. – Прим. «Чемпионата») из-за этого сказал, что так нельзя, таких надо отправлять домой, чтобы их не было в нашей стране и чтобы они наших ребят не били.

На играх чемпионата карточки никак не скажутся. Им могут дать по несколько игр дисквалификации в Кубке страны в следующем сезоне. Я был на КДК после матча с «Зенитом», там сидят опытные люди, и они всё внимательно разберут.

Не думаю, что в домашнем матче против «Локомотива» будет продолжение стычки. Ребята будут стараться взять реванш за поражение в Кубке России», — сказал Иванов в эфире ОТВ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Урал Ари — футболист Григорий Иванов
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4 мая 2017, четверг
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