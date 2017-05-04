ЦСКА оштрафован на 50 тыс. рублей за баннер с оскорбительной лексикой

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял КДК по итогам матча 26-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак» (1:2).
«По матчу ЦСКА – «Спартак», за демонстрацию баннера с ненормативной лексикой «ЦСКА или х*й соси» мы оштрафовали клуб на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
После 26 туров «Спартак» лидирует в российской Премьер-Лиге. ЦСКА расположился на третье месте и отстаёт от красно-белых на 10 очков.
Отметим, что «Спартак» также был оштрафован за несогласованный баннер.
ЦСКА получил штраф 50 тыс. рублей за баннер с оскорбительной лексикой
Фото: Championat.com