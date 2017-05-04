Апелляция «Ромы» на дисквалификацию Стротмана отклонена

Национальный спортивный апелляционный суд отклонил апелляцию «Ромы» на дисквалификацию полузащитника римской команды Кевина Стротмана, сообщает Football Italia.
Голландец был дисквалифицирован на два матча итальянской Серии A за симуляцию в штрафной соперника в матче 34-го тура с «Лацио» (1:3). «Рома» забила свой единственный мяч в конце первого тайма с пенальти, назначенного ошибочно. Главный арбитр встречи не усмотрел явной симуляции со стороны Стротмана.
Дисциплинарный комитет Серии А на этой неделе рассмотрел данный эпизод и принял решение дисквалифицировать игрока на два матча.
Апелляция римского клуба на это решение сегодня была отклонена, а значит, Стротман пропустит матчи Серии А с «Миланом» (7 мая) и «Ювентусом» (14 мая).
Видео симуляции Стротмана можно посмотреть в «Твиттере».