Футболисты «Аякса» отпраздновали победу над «Лионом» с фанатами около стадиона

«Аякс» разгромил «Лион» в первом домашнем матче 1/2 финала Лиги Европы. Голландская команда одержала победу со счётом 4:1, обеспечив себе хороший задел перед ответной встречей.
Долгожданный успех в еврокубковом турнире был радостно воспринят болельщиками команды, которые не спешили расходиться по домам после финального свистка. Сотни поклонников клуба дождались футболистов около «Амстердам Арены», отпраздновав успех вместе с ними.
Ответная встреча во Франции пройдёт на стадионе «Стад де Люмьер» 11 мая.
Посмотреть видео можно на официальном канале «Аякса» в YouTube.