Минспорт предложил облегчить правила ввоза шампанского для КК-2017 и ЧМ-2018

Министерство спорта предлагает облегчить правила ввоза в Россию шампанского для Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, сообщает Rambler News Service со ссылкой на уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта на портале проектов нормативных правовых актов.
По условиям спонсорских соглашений ФИФА для организации и проведения мероприятий потребуется ввоз алкоголя, а именно шампанского от иностранных спонсоров, которое не может быть замещено шампанским российского производства. Французский винодельческий дом Taittinger является лицензиатом ФИФА с 2013 года. Компания является эксклюзивным поставщиком шампанского для Международной федерации футбола.
Согласно условиям проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций, правительство РФ вводит льготы для ввоза товаров, необходимых для проведения этих мероприятий. Такие товары освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов, для них могут быть упрощены процедуры таможенного декларирования и контроля. Но специальные таможенные процедуры не распространяются на подакцизные товары, в частности алкоголь. Сейчас закон о регулировании алкогольной отрасли не предусматривает исключений для алкоголя, ввозимого для организации и проведения чемпионата мира и Кубка конфедераций.
Предложенный Минспортом законопроект предусматривает освобождение шампанского для мероприятий ФИФА от получения лицензий на оборот алкогольной продукции, регистрации в ЕГАИС и маркировки специальными акцизными марками.