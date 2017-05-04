Эррера: надеюсь, де Хеа останется в «МЮ», он может стать легендой клуба

Испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера надеется, что его соотечественник голкипер манкунианцев Давид де Хеа не перейдёт в «Реал».
По мнению Эрреры, де Хеа может стать легендой «Манчестер Юнайтед». Слухи о том, что 26-летний вратарь может оказаться в «Реале», появляются не впервые.
Отвечая на вопрос, уйдёт ли де Хеа из «МЮ», Эррера сказал: «Надеюсь, что нет». «Он лучший голкипер в Премьер-лиге для меня и многих людей. Его снова назвали лучшим вратарём в чемпионате, и это продолжается уже четыре года. Он в клубе шесть лет, он очень близок к тому, чтобы догнать по количеству матчей Эдвина ван дер Сара, и он может стать легендой. Люди его здесь очень любят, я надеюсь, что он останется. В мире мало вратарей, которые приносят очки команде, и Давид — один из них», — цитирует Эрреру Goal со ссылкой на Marca.